Тело, двигаясь равноускоренно, в конце первой секунды от начала движения имело ск??рость 1 м/с. Какова средняя скорость тела за 5 секунд?

Физика
Тело, двигаясь равноускоренно, в конце первой секунды от начала движения имело ск??рость 1 м/с. Какова средняя скорость тела за 5 секунд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула v = v + a*t через 1 секундe тело будет иметь скорость: 1= 0 + a* 1  значит ускорение тела а = 1 м/c2 Тогда через 5 секунд тело будет иметь скорость: v = 0 + 1 *5 = 5 м/c Vср = (V(5)-v0) / 5 = 5/5 = 1 М/c
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