5 предложений с причастным оборотом из литературы 7 класс. дам 20 баллов

Гость: Гость:

1) Дворник убирал листву, засыпавшую все дорожки в парке 2)Котенок играл с клубком, упавшим на пол 3)Зазвенел звонок, сообщающий об окончании уроков 4)Картина, висевшая на стене,неожиданно упала 5)Сумерки, опустившиеся на город, казались серыми и загадочными 6)Каникулы, которые мы так долго ждали, пролетели очень быстро 8)Книга, взятая из библиотеки, оказалась очень интересной 9)Устав за весь день, я не заметил как уснул 10)Снежинки, блестевшие на волосах,казались маленькими искорками