Запиште числа: 7,12/6,8,37/37 в виде натурального числа.

Математика
Запиште числа: 7,12/6,8,37/37 в виде натурального числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сократим дроби до нат.чисел 7 12/6=2 8 37/37=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие стихийные явления связаны с литосферой?
Ответить
Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм в...
Ответить
Українська мова
Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні. Склади й запиши з ними речення. 1. М"яка подушка. М"який характер. 2. В...
Ответить
Математика
15(y+9)- 7 y как можно упростить
Ответить
Химия
Рассчитайте массу (г) 5 л водорода при 300 K и 100,7 кПА Помогите прошу
Ответить