Запиште числа: 7,12/6,8,37/37 в виде натурального числа.
Математика
Запиште числа: 7,12/6,8,37/37 в виде натурального числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сократим дроби до нат.чисел 7 12/6=2 8 37/37=1
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