Рассчитайте массу (г) 5 л водорода при 300 K и 100,7 кПА Помогите прошу
Химия
Рассчитайте массу (г) 5 л водорода при 300 K и 100,7 кПА Помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV = nRT P - давление (100700 Па) V - объем (5 л = 0,005 м кубических) n - химическое количество в молях (надо найти) R - газовая постоянна (8,31) T - температура в Кельвинах (300 К) n = PV/(RT) = 100700*0,005*/8.31/300 = 0,20197 моль m = Mn m - масса (надо найти) M - молярная масса (у водорода Н2 она равна 2г/моль) m = 2*0.2 = 0.4 г Ответ: 0,4 грамма
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