Составить текст 5-7 предложений "Таинственные образы леса" На завтра

Гость: Гость:

Ночной лес бывает страшен, но там всегда прячутся интересные фигуры. Посмотришь на скрюченное дерево и кажется, что вот она бабушка яга, скрючилась и смотрит на тебя ужасным взглядом. А там, вдалеке птица каркнула, а кажется, что вой поднялся страшный, пугающий, душераздирающей, от которого мурашки по коже пробегают. Но в ночном, таинственном лесу, могут прятаться и прекрасные образы. Жучки-светлячки могут представятся звёздами, павшими с неба и прилетевшими на землю. А речка, кажется серебряным потоком из-за отражающихся в ней луны и звёзд. Необычен лес и представится тебе может по разному.