Очень срочно нужно.Найдите неверные утверждения: 1.Екатерина 2 назвала А.Радищева "бунтовщиком хуже Пугачёва"; 2.Под прозвищем Сверчок скрывался член литературного общества "Арзамас" В.А.Жуковский; 3.Жанр "Песни о вещем Олег...

Литература
Очень срочно нужно.Найдите неверные утверждения: 1.Екатерина 2 назвала А.Радищева "бунтовщиком хуже Пугачёва"; 2.Под прозвищем Сверчок скрывался член литературного общества "Арзамас" В.А.Жуковский; 3.Жанр "Песни о вещем Олеге" А.Пушкина баллада; 4.Письмо Татьяны Онегину написано на французском языке; 5.Самая известная русская летопись называется "Слово о полку Игореве"; 6.Гекзаметром называют стихотворный размер,состоящий из шестистопного ямба; 7.А.Пушкин называл "сатиры смелым властелином" И.Крылова 8."Случайными людьми" в 18-м веке называли фаворитов
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