#215 а)9/30; б) 36/60; в) 21/300; г) 22/110;
Математика
#215 а)9/30; б) 36/60; в) 21/300; г) 22/110;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)9/30=2/10=0,3 б) 36/60=6/10=0,6 в) 21/300=7/100=0,07 г) 22/110=2/10=0,2
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