В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо
Математика
В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К каждой ракетке можно подобрать набор мячей пятью различными способами, всего ракеток 8, значит: 8•5=40 количество способов
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