В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо

Математика

В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо

Автор: Гость