В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо

Математика
В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннистных мячей? заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К каждой ракетке можно подобрать набор мячей пятью различными способами, всего ракеток 8, значит: 8•5=40 количество способов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите!!!!Объясните причины образования в океане круговых поверхностных течени?? и их роль в формировании климатовЗемли.Приведите примеры.ГЕОГРАФИЯ.
Ответить
Математика
Дополни предложение зная что 2346 минус 1247 равно 1099 вместо точек напиши числа или слова отражающие изменение разности
Ответить
Английский язык
Употребите глаголы, данные в скобках, в Present, Past или Future Perfect Continuous. 1. She (to play) poker since morning. 2. What you (to do) fo...
Ответить
Физика
Срочно задачу по физике (5 номер)
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени. 1. I (not/to see) Mike this week. 2. He always (drink) milk in the morning. 3. We (to retu...
Ответить