Помогите!!!!Объясните причины образования в океане круговых поверхностных течени?? и их роль в формировании климатовЗемли.Приведите примеры.ГЕОГРАФИЯ.

Гость: Гость:

Причины, могущие возбудить движение вод в океане и создать наблюдаемую систему океанических течений, можно подразделить на три группы. Причины космического характера, разность плотностей и ветры. Согласно современному взгляду, космические причины, вращение Земли и приливы, не могут возбудить ничего подобного наблюдаемым в поверхностных слоях течениям, и потому эти причины здесь и не рассматриваются. Второй группой причин, возбуждающих течения, являются все те условия, которые производят разность плотностей в морской воде, а именно неравномерное распределение температуры и солености. Третья причина возникновения поверхностных (а следовательно, отчасти и подводных) течений есть ветер.