Решите, найди среднию линию трапеции
Математика
Решите, найди среднию линию трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия - полусумма двух оснований.
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