Решите, найди среднию линию трапеции

Математика
Решите, найди среднию линию трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия - полусумма двух оснований.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be. 1. There … a lot of books in our library. 2. It … late when I returned home yesterday. ...
Ответить
Биология
Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности ди??их видов растений и животных.
Ответить
Русский язык
Составить предложение . в, с,и, молочном мелкие желтеющими ,тумане спрятались куст??рники листьями
Ответить
Алгебра
Отношение трёх чисел равно 2:3:5. Найдите жти числа если их сумма равна 700
Ответить
Математика
Здравствуйте,помогите плиииз вычисли значения выражений 3007×9+7 выполни записи деления с остатком используя полученные равенства
Ответить