Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности ди??их видов растений и животных.
Биология
Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности ди??их видов растений и животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди охотятся на животных, тем самым сокращаются редкие виды.Люди пользуются растениями для того чтобы получать различные лекарства.Вымершие виды растений и животных попали в Красную книгу
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