Переведите предложения на английский Меня часто спрашивают в школе Тебя слишком редко спрашивают в школе Ее часто показывают по телевизору Нам каждый день вешают лапшу на уши

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Переведите предложения на английский Меня часто спрашивают в школе Тебя слишком редко спрашивают в школе Ее часто показывают по телевизору Нам каждый день вешают лапшу на уши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
People often ask me at school You too seldom asked in school It is often shown on TV We every day hang noodles on the ears
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