Переведите предложения на английский Меня часто спрашивают в школе Тебя слишком редко спрашивают в школе Ее часто показывают по телевизору Нам каждый день вешают лапшу на уши

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Переведите предложения на английский Меня часто спрашивают в школе Тебя слишком редко спрашивают в школе Ее часто показывают по телевизору Нам каждый день вешают лапшу на уши

Автор: Гость