Три ребра пря­мо­уголь­но­го па­рал­ле­ле­пи­пе­да, вы­хо­дя­щие из одной вер­ши­ны, равны 1, 4 и 2. Най­ди­те ребро рав­но­ве­ли­ко­го ему куба.

Геометрия
Три ребра пря­мо­уголь­но­го па­рал­ле­ле­пи­пе­да, вы­хо­дя­щие из одной вер­ши­ны, равны 1, 4 и 2. Най­ди­те ребро рав­но­ве­ли­ко­го ему куба.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим объем: V=1*4*2=8 А объем куба: Ответ: ребро равно 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сколько заповедников расположено на территории крымского полуострова?назовите их.
Ответить
Физика
Люди 34 балла, срочно!! 1. Какая величина при движении по окружности направлена по касательной? 2. Зависимость скорости от времени имеет вид: V...
Ответить
Английский язык
Read the text and fill the gaps with and of with
Ответить
Математика
Сколько чётных трёхзначных чисел можно составить из цифр 2,5,9 .Используя при запис?? числа каждую цифру только один раз .РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА
Ответить
Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB перпенди??улярна CD и BC не параллельна AD
Ответить