Три ребра пря­мо­уголь­но­го па­рал­ле­ле­пи­пе­да, вы­хо­дя­щие из одной вер­ши­ны, равны 1, 4 и 2. Най­ди­те ребро рав­но­ве­ли­ко­го ему куба.

Геометрия

Три ребра пря­мо­уголь­но­го па­рал­ле­ле­пи­пе­да, вы­хо­дя­щие из одной вер­ши­ны, равны 1, 4 и 2. Най­ди­те ребро рав­но­ве­ли­ко­го ему куба.

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