Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 4 и 2. Найдите ребро равновеликого ему куба.
Геометрия
Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 4 и 2. Найдите ребро равновеликого ему куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим объем: V=1*4*2=8 А объем куба: Ответ: ребро равно 2.
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