Люди 34 балла, срочно!! 1. Какая величина при движении по окружности направлена по касательной? 2. Зависимость скорости от времени имеет вид: V= 12+4t. Постройте график скорости и определите перемещение тела через 8 секунд.

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Вроде 1.Вектор скорости направлен по касательной к окружности, а вектор перемещения — по хордах. 2.Подставь сначала 0 вместо t, вычисли. Затем 8 - и опять вычисляйте. Получишь две точки, через них проведи луч 0 и все.