Сколько чётных трёхзначных чисел можно составить из цифр 2,5,9 .Используя при запис?? числа каждую цифру только один раз .РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА

Математика

Сколько чётных трёхзначных чисел можно составить из цифр 2,5,9 .Используя при запис?? числа каждую цифру только один раз .РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА

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