Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Короткий зимний день начинал смеркаться. Лошади будто драконы крылатые. Огни фонарей словно маяки.
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Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Короткий зимний день начинал смеркаться. Лошади будто драконы крылатые. Огни фонарей словно маяки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короткий зимнмй день начинал смеркаться. Сказуемое - начинал смеркаться.
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