Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Короткий зимний день начинал смеркаться. Лошади будто драконы крылатые. Огни фонарей словно маяки.

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Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Короткий зимний день начинал смеркаться. Лошади будто драконы крылатые. Огни фонарей словно маяки.

Автор: Гость