Помогите решить задачу Проверочная работа,которую надо выполнить ребятам,состои?? из 7 заданий. Они уже выполнили 3 из них. Какую часть проверочной работы им осталось выполнить?

Математика

Помогите решить задачу Проверочная работа,которую надо выполнить ребятам,состои?? из 7 заданий. Они уже выполнили 3 из них. Какую часть проверочной работы им осталось выполнить?

Автор: Гость