За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840р. при этом 1 м ткани 1-го сорта стоит 200 р а 2-го ??орта 180 р. сколько метров ткани каждого сорта куплино ?

Алгебра

За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840р. при этом 1 м ткани 1-го сорта стоит 200 р а 2-го ??орта 180 р. сколько метров ткани каждого сорта куплино ?

Автор: Гость