За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840р. при этом 1 м ткани 1-го сорта стоит 200 р а 2-го ??орта 180 р. сколько метров ткани каждого сорта куплино ?
Алгебра
За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840р. при этом 1 м ткани 1-го сорта стоит 200 р а 2-го ??орта 180 р. сколько метров ткани каждого сорта куплино ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему уравнений: пусть х метров-ткань 1 сорта, у метров-ткань второго сорта х+у=15 200х+180у=2840 Из первого уравнения выразим х и получим х=15-у, подставим во второе уравнение: 200(15-у)+180у=2840 3000-200у+180у=2840 -20у=-160 у=8 (метров ткани 2 сорта) 15-8=7 (метров ткани 1 сорта) Ответ:7 м и 8 м
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