Сколько заповедников расположено на территории крымского полуострова?назовите их.

Обществознание
Сколько заповедников расположено на территории крымского полуострова?назовите их.
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Гость:
Ялтинский горно-лесной природный заповедник, Крымский природный заповедник, Заказник «Канака», Утес-Карасанский парк, Опукский заповедник, Крымский природный заповедник, «Лебяжьи острова», Заповедник «Мыс Мартьян», Карадагский природный заповедник.
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