Задание #2 обеих вариантов
Алгебра
Задание #2 обеих вариантов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B3. 2) (2x²+3x)/(x² -9) -x²/(x² -9), при х=0.5 =(2x²+3x -x²) /(x² -9) =(x²+3x )/(x² -9) =x(x+3) /(x+3)(x-3) =x/(x-3) =0.5 /(0.5-3) = -0.2 B4. 2) (4x² -1) /(x²+2x+1) -3x² /(x²+2x+1), при х=1/3 =(4x² -1 -3x²) /(x²+2x+1) =(x²-1) /(x+1)² =(x-1)(x+1) /(x+1)² =(x-1) /(x+1) =(1/3 -1) /(1/3 +1) = -0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 4 и 2. Найдите ребро равновеликого ему куба.
Обществознание
Физика
Люди 34 балла, срочно!! 1. Какая величина при движении по окружности направлена по касательной? 2. Зависимость скорости от времени имеет вид: V...
Английский язык