Вычислите значение выражения: ( 0, 3 - 3/20 )* две целых две девятых - две пятых : 1 ,4

Математика

Вычислите значение выражения: ( 0, 3 - 3/20 )* две целых две девятых - две пятых : 1 ,4

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