Вычислите значение выражения: ( 0, 3 - 3/20 )* две целых две девятых - две пятых : 1 ,4
Математика
Вычислите значение выражения: ( 0, 3 - 3/20 )* две целых две девятых - две пятых : 1 ,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3 - 3/20 = 3/10 - 3/20 = 6/20 - 3/20 = 3/20 2) 3/20 * 2 2/9 = 3/20 * 20/9 = 1/3 3) 2/5 : 1,4 = 2/5 : 14/10 = 2/7 4) 1/3 - 2/7 = 7/21 - 6/21 = 1/21
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