Отношение трёх чисел равно 2:3:5. Найдите жти числа если их сумма равна 700
Алгебра
Отношение трёх чисел равно 2:3:5. Найдите жти числа если их сумма равна 700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Это числа: 140; 210; 350. Решение: 2:3:5 2х+3х+5х=700 10х=700 х=70 70•2=140 70•3=210 70•5=350
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