Здравствуйте,помогите плиииз вычисли значения выражений 3007×9+7 выполни записи деления с остатком используя полученные равенства
Математика
Здравствуйте,помогите плиииз вычисли значения выражений 3007×9+7 выполни записи деления с остатком используя полученные равенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3007*9+7= 27070 27070:9=3007 (ост 7)
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