Составить предложение . в, с,и, молочном мелкие желтеющими ,тумане спрятались куст??рники листьями
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Составить предложение . в, с,и, молочном мелкие желтеющими ,тумане спрятались куст??рники листьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В молочном тумане и спрятались мелкие кустарники с желтеющими листьями
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