Сходство и различие стрижей и ласточек

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Различны: 1. Ласточки относятся к отряду воробьиных, стрижи – к отряду длиннокрылых или стрижеобразных. У них отличается строение лап, хвоста и крыльев, количество яиц в кладке. 2. Стриж летает намного быстрее ласточки и в полете крылья не складывает. В полете стриж громко кричит.Ласточки чаще живут в сельской местности, но предпочитают человеческое жилье. 3. Стрижи больше селятся в городах. При этом теплолюбивые ласточки исключительно перелетные птицы, а стрижи меняют место жительства только в самых северных регионах. Схожи: 1. И стрижи, и ласточки - насекомоядные птички, перелетные. С наступлением холодов улетают в теплые края. 2. в их образе жизни и отчасти во внешнем виде. Поэтому многие люди зачастую путают этих птичек. Как и ласточки, неутомимые стрижи весь день кружатся в воздухе.