Сходство и различие стрижей и ласточек
Окружающий мир
Сходство и различие стрижей и ласточек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различны: 1. Ласточки относятся к отряду воробьиных, стрижи – к отряду длиннокрылых или стрижеобразных. У них отличается строение лап, хвоста и крыльев, количество яиц в кладке. 2. Стриж летает намного быстрее ласточки и в полете крылья не складывает. В полете стриж громко кричит.Ласточки чаще живут в сельской местности, но предпочитают человеческое жилье. 3. Стрижи больше селятся в городах. При этом теплолюбивые ласточки исключительно перелетные птицы, а стрижи меняют место жительства только в самых северных регионах. Схожи: 1. И стрижи, и ласточки - насекомоядные птички, перелетные. С наступлением холодов улетают в теплые края. 2. в их образе жизни и отчасти во внешнем виде. Поэтому многие люди зачастую путают этих птичек. Как и ласточки, неутомимые стрижи весь день кружатся в воздухе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Растояние между двумя пунктами на карте равно 8,2см. определите расстояние между э??ими пунктами на местности если масштаб 1:10000
История
Английский язык
1 задание.Употребите глаголы, данные в скобках, в Present, Past или Future Indefinite. 1. They always (to discuss) all their problems. 2. I (to d...
Математика
В магазине спорт товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей . сколько способами можно купить в этом магазине...