Кто такой Л.Пастер сроочно
История
Кто такой Л.Пастер сроочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это учёный, который создал науку микробиологию, придумал пастеризацию(это чтобы микробы не размножались в продуктах)
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