В 11 веке в Суздали местный житель соседа обвинил в краже скота. На суде крестьянин показал, что купил скот в другом княжестве и был признан виновным. Отчего ему не поверили
История
В 11 веке в Суздали местный житель соседа обвинил в краже скота. На суде крестьянин показал, что купил скот в другом княжестве и был признан виновным. Отчего ему не поверили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был запрет на воз Товара из соседних государств
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