В 11 веке в Суздали местный житель соседа обвинил в краже скота. На суде крестьянин показал, что купил скот в другом княжестве и был признан виновным. Отчего ему не поверили

История

В 11 веке в Суздали местный житель соседа обвинил в краже скота. На суде крестьянин показал, что купил скот в другом княжестве и был признан виновным. Отчего ему не поверили

Автор: Гость