Помогите правильно составить предложение Figures, dropped, according, production, to, official, oil, of
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Помогите правильно составить предложение Figures, dropped, according, production, to, official, oil, of
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production of oil dropped according to official figures according to official figures production of oil dropped
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