Решите уравнение ((а+5)*73-2363):19=37, используя теоремы о равносильности уравнений и правила тождественныз преобразований

Математика
Решите уравнение ((а+5)*73-2363):19=37, используя теоремы о равносильности уравнений и правила тождественныз преобразований
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((а+5)*73-2363):19=37 73а+365-2363=37*19 73а+365-2363=703 73а+365=703+2363 73а=703+2363-365 73а=2701 а=2701:73 а=37
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