Укажи предложение(-я) с составным глагольным сказуемым. Я был бы рад стать инжене??ом. Небо раскинулось над лесом огромным куполом. Мы не сможем выступить на концерте.

Русский язык

Укажи предложение(-я) с составным глагольным сказуемым. Я был бы рад стать инжене??ом. Небо раскинулось над лесом огромным куполом. Мы не сможем выступить на концерте.

Автор: Гость