Укажи предложение(-я) с составным глагольным сказуемым. Я был бы рад стать инжене??ом. Небо раскинулось над лесом огромным куполом. Мы не сможем выступить на концерте.
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Укажи предложение(-я) с составным глагольным сказуемым. Я был бы рад стать инжене??ом. Небо раскинулось над лесом огромным куполом. Мы не сможем выступить на концерте.
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Гость:
Я был бы рад стать инженером. мы не сможем выступить на концерте
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