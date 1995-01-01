Какие стихийные явления связаны с литосферой?

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Из всех стихийных явлений наиболее непредсказуемыми и опасными являются землетрясения. Самые сильные и частые из них отмечаются на Камчатке, Курильских островах и Сахалине. Последнее разрушительное землетрясение случилось на севере острова Сахалин в 1995 г. , когда был разрушен поселок нефтяников Нефтегорск и погибли около 2 тыс. жителей. К опасным с точки зрения возможности возникновения землетрясений территориям в России относятся большинство горных районов и прежде всего Кавказ, Алтай, Саяны, горы Прибайкалья и Забайкалья. Считается, что примерно пятая часть территории страны сейсмоопасна. Не менее масштабные стихийные явления — извержения вулканов. В России практически все действующие вулканы сосредоточены на полуострове Камчатка и Курильских островах. На Камчатке насчитывается 28 активно действующих вулканов (из более 160), на Курилах — 40. Во время сильных извержений столбы газов и вулканической пыли поднимаются вверх на 10-20 км. Впоследствии продукты извержения оседают на окружающую территорию. Иногда вулканическая пыль повышает почвенное плодородие. С неостывшими недрами помимо вулканов связаны горячие источники и гейзеры. Естественная горячая вода используется не только для обогрева домов, но и для выработки электрической энергии. На Камчатке работает опытная Паужетская геотермальная электростанция. В горных районах с сильно пересечённым рельефом возникают каменные осыпи и обвалы. Под действием силы тяжести продукты разрушения горных пород обрушиваются вниз, захватывая при движении всё новые и новые обломки. Непосредственными причинами осыпей и обвалов может быть деятельность текучих вод или подземные толчки. Во время затяжных дождей вода, пропитывая рыхлый материал склонов гор, может разрушать моренные «запруды» приледниковых озер. В результате образовавшаяся водо-грязе-каменная смесь стремительно перемещается вниз, образуя сель. Скорость движения селя достигает нескольких метров в секунду. Селевые потоки сносят мосты, плотины, селения, уничтожают посевы, разрушают дороги. При условии чередования водоносных (песок) и водоупорных (глина) пород верхние слои могут сползать вниз по скользкому водоупору. Формируется оползень. Оползни возникают на крутых подмываемых водой берегах рек, озер и даже морей.