Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні. Склади й запиши з ними речення. 1. М"яка подушка. М"який характер. 2. Веселі струмочки. Веселі дівчатка. 3. Срібна медаль. Срібне волосся.

Українська мова
Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні. Склади й запиши з ними речення. 1. М"яка подушка. М"який характер. 2. Веселі струмочки. Веселі дівчатка. 3. Срібна медаль. Срібне волосся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кожному рядку є по одному словосполученню  в переносному значенні ,тому такі речення У мене м*який характер. Он там веселі струмочки.
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