Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм вошёл, смотря на всех странным взглядом. (Ю. Тынянов) Ум любит простор.
Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм вошёл, смотря на всех странным взглядом. (Ю. Тынянов) Ум любит простор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вильгельм вошел... ум любит простор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні. Склади й запиши з ними речення. 1. М"яка подушка. М"який характер. 2. В...
Математика