Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм вошёл, смотря на всех странным взглядом. (Ю. Тынянов) Ум любит простор.

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Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм вошёл, смотря на всех странным взглядом. (Ю. Тынянов) Ум любит простор.

Автор: Гость