Помогите,нужно вставить и перевести подходящие слова,только срочнооо!!!!!!!!
Немецкий язык
Помогите,нужно вставить и перевести подходящие слова,только срочнооо!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не было текста? Можно только точно определить кто,прослушав или прочитав,а так везде в 4 предложениях можно вставить Oliver /Eva.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Барон перестал сосать леде??ец и с интересом посмотрел на тетку. (Ю. Тынянов) Вильгельм в...
Українська мова
Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні. Склади й запиши з ними речення. 1. М"яка подушка. М"який характер. 2. В...
Математика