Помогите с сочинением-рассуждением "согласны ли вы, что ложь бывает утешительная?"

Литература
Помогите с сочинением-рассуждением "согласны ли вы, что ложь бывает утешительная?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует высказывание "Лож во спасения".Рассуждать можно так,если хочешь уберечь своих близких от горя,можно и соврать
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