Помогите решить пожалуйста (3457+5432)*6543
Математика
Помогите решить пожалуйста (3457+5432)*6543
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3457+5432=8889 2) 8889*6543=58.160.727
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