57 кг Яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины .сколько кг яблок в ка??дой маленькой корзине,еслив большие корзины разложили по 9 кг?
Математика
57 кг Яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины .сколько кг яблок в ка??дой маленькой корзине,еслив большие корзины разложили по 9 кг?
Ответ(ы):
Гость:
9*5=45 57-45=12 12:3=4 По 4 кг в маленьких корзинах
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