57 кг Яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины .сколько кг яблок в ка??дой маленькой корзине,еслив большие корзины разложили по 9 кг?

Математика

57 кг Яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины .сколько кг яблок в ка??дой маленькой корзине,еслив большие корзины разложили по 9 кг?

Автор: Гость