Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: а) слова с проверяемыми безударными гласными (укажите проверочные слова); б) слова с чередующимися гласными (подчеркните их); в) слова с непроверяемыми гласными (привед...

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Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: а) слова с проверяемыми безударными гласными (укажите проверочные слова); б) слова с чередующимися гласными (подчеркните их); в) слова с непроверяемыми гласными (приведите в скобках одно родственное слово). Провозгл...шать, бл...стательный, бл...снуть, об...ятельный, насл...ждение, предпол...гать, предпол...жить, тр...диция, объед...нение, к...сается, прик...снувшийся, благосл...влять, тв...рец, претв...рить, утв...рь, просв...щать, накл...ниться, б...гряный, пл...нительный, несг...раемый, к...нфликт, оч...рование, оз...ривший, ижд...венец, впеч...тляющий, выпл...вка, пл...вец, к...варство, сож...ление, нар...щение, р...стущий, выр...сший, выск...чка, на ск...ку, ск...чок, ар...мат, б...чевать, вым...кший, ав...нгард, погл...тить, ув...дание, р...вномерный, ур...вновешенный, р...весник, инт...лл...гентный, напр...женность.

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