Поезд прибыл в Минск в 18 ч 12 мин а был в пути 3 ч 25 мин. В котором часу поезд отправил??я в путь

Математика

Поезд прибыл в Минск в 18 ч 12 мин а был в пути 3 ч 25 мин. В котором часу поезд отправил??я в путь

Автор: Гость