Поезд прибыл в Минск в 18 ч 12 мин а был в пути 3 ч 25 мин. В котором часу поезд отправил??я в путь

Математика
Поезд прибыл в Минск в 18 ч 12 мин а был в пути 3 ч 25 мин. В котором часу поезд отправил??я в путь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поезд отправился в путь в 14ч. 47 мин.
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