«игральный кубик, на гранях которого отмечены числа от 1 до 6 бросают три раза найд??те вероятность того, что при каждом из этих бросков выпадет не меньше 4 оков»
Математика
«игральный кубик, на гранях которого отмечены числа от 1 до 6 бросают три раза найд??те вероятность того, что при каждом из этих бросков выпадет не меньше 4 оков»
Ответ(ы):
Гость:
Не меньше 4 это 4, 5 или 6 то есть 3 исхода из 6, значит вероятность события 50% или 1/2. Значит вероятность того, что при каждом из этих бросков выпадет не меньше 4 оков 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8
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