Які людські якості потрібні молоді в сучасному світі?
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Які людські якості потрібні молоді в сучасному світі?
Ответ(ы):
Гость:
Щирiсть,патрiотизм,гордiсть,працьовитiсть .
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