5x2+3=0 помогите решить

Алгебра
5x2+3=0 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5х=-3-2 5х=-5 х=-5:5 х=1
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