Сочинение миниатюра январское утро

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Сочинение миниатюра январское утро
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ранним январским утром ещё очень темно.Небо покрыто тёмными облаками,с едва заметными светлыми проблесками.Под ногами хрустит снег.Морозно.Люди спешат по своим делам,высоко подняв воротники,пряча лицо от жгучего мороза.Щёки и носы раскраснелись на воздухе.Школьники бегут на занятия.А мамы тащат укутанных плачущих малышей в детский сад. Зима в самом разгаре!
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