Составьте видовые пары сданными глаголами: будить, таять, сказать, прыгнуть, ходить, рубить, смотреть, бежать.
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Составьте видовые пары сданными глаголами: будить, таять, сказать, прыгнуть, ходить, рубить, смотреть, бежать.
Ответ(ы):
Гость:
Будить-таять,ходить-рубить,смотреть-бежать-это глаголы несовершенного вида сказать-прыгнуть-глаголы соверш вида
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