(2/3a-0,7):1,5+0,5=29/30 и 4,2-0,2:(1/6+3b)=З 3/5 Помогите решить плиз:)
Математика
(2/3a-0,7):1,5+0,5=29/30 и 4,2-0,2:(1/6+3b)=З 3/5 Помогите решить плиз:)
Ответ(ы):
Гость:
(2/3а-7/10):15/10=29/30-5/10; (2/3а-7/10)•10/15=(29-15)/30 2/3а-7/10=14/30•15/10 2/3а=210/300+7/10 2/3а=7/10+7/10 2/3а=14/10 а=7/5:2/3 а=7/5•3/2 а=21/10=2,1
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