ПРОШУ СРОЧНО: Какой вывод можно написать к лабораторной работе по физике "измерен??е давления оказываемого мной при ходьбе и стоя"

Физика
ПРОШУ СРОЧНО: Какой вывод можно написать к лабораторной работе по физике "измерен??е давления оказываемого мной при ходьбе и стоя"
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