ПРОШУ СРОЧНО: Какой вывод можно написать к лабораторной работе по физике "измерен??е давления оказываемого мной при ходьбе и стоя"

Физика

ПРОШУ СРОЧНО: Какой вывод можно написать к лабораторной работе по физике "измерен??е давления оказываемого мной при ходьбе и стоя"

Автор: Гость