На сколько увеличится масса тела,если допольнительно сообщить ему 9*10 в 15 Дж энерг??и?
Физика
На сколько увеличится масса тела,если допольнительно сообщить ему 9*10 в 15 Дж энерг??и?
Ответ(ы):
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