Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)
Русский язык
Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)
Ответ(ы):
Гость:
Пусть сосны и ели всю зиму ........ (1), в снегах метели, (2) запутавшись, (3) спят. Это предложение сложное бессоюзное 1- запятая разделяет два предложения, запятые 2-3 выделяют обособленное обстоятельство, выраженное деепричастием Второе предложение осложнено обособленным второстепенным членом -обстоятельст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей 4 класс За два дня поезд проехал 980 км.В первый день он был в пу??и 6 часов,а во второй день -8 часов.Сколько киллометров он...
Физика
География