Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)

Русский язык
Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть сосны и ели всю зиму ........ (1), в снегах метели, (2) запутавшись, (3) спят. Это предложение сложное бессоюзное 1- запятая разделяет два предложения, запятые 2-3 выделяют  обособленное обстоятельство, выраженное деепричастием Второе предложение осложнено обособленным второстепенным членом -обстоятельст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей 4 класс За два дня поезд проехал 980 км.В первый день он был в пу??и 6 часов,а во второй день -8 часов.Сколько киллометров он...
Ответить
Физика
Генератор вч работает частоте 120 МГц. определите длину волны электро магнитного и??лучения
Ответить
Физика
Люди добрые, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!
Ответить
География
Срочно 3 вопрос помогите
Ответить
География
Найдите неверную пару: гора – её вершина: A) Уральские горы – гора Народная B) Кордильеры – гора Мак-Кинли C) Алтай – гора Белуха D) Горы Т...
Ответить