Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)

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Пусть сосны и ели всю зиму отмечать, в снегами метели запутавшись, спят. К каким ви??ам осложнено простого предложения можно отнести это предложение срочно)

Автор: Гость