Помогите решить 936 тут задача помочь и те решить

Математика
Помогите решить 936 тут задача помочь и те решить
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Гость:
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