Какое влияние на природу лесостепей оказало вмешательство человека
География
Какое влияние на природу лесостепей оказало вмешательство человека
Ответ(ы):
Гость:
На природу лесостепепей оказало большое влияние экологическая проблема человека вся обширности. оказалась пол влиянием сельского хозяйственной деятельности человека
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