Какое влияние на природу лесостепей оказало вмешательство человека

География
Какое влияние на природу лесостепей оказало вмешательство человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На природу лесостепепей оказало большое влияние экологическая проблема человека вся обширности. оказалась пол влиянием сельского хозяйственной деятельности человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 936 тут задача помочь и те решить
Ответить
Физика
Мяч массой 0,2кг после удара, длящегося 0,002 с, приобрело скорость 20 м/с. Найдите средниюю силу удара. Рисунок к задаче с изображением всех си...
Ответить
Русский язык
Какая начальная форма у слова опустится
Ответить
Физика
ПРОШУ СРОЧНО: Какой вывод можно написать к лабораторной работе по физике "измерен??е давления оказываемого мной при ходьбе и стоя"
Ответить
Физика
На сколько увеличится масса тела,если допольнительно сообщить ему 9*10 в 15 Дж энерг??и?
Ответить